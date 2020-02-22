ذعر "كورونا" يجتاح فلسطين بعد "زيارة سياحية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت وزارة الصحة الفلسطينية من العشرات في مدن القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل عزل أنفسهم خشية إصابتهم بفيروس كورونا، بعد الإعلان عن تشخيص إصابة أعضاء وفد سياحي من كوريا الجنوبية زار فلسطين وإسرائيل بالمرض.

وأعلن الدكتور محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إغلاق جميع المنشآت والمطاعم التي زارها الوفد السياحي الكوري، بعدما تبين أنه زار العديد من المطاعم والمنشآت والكنائس والمواقع الأثرية والسياحية في مدن القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن وفدا سياحيا من كوريا الجنوبية زار دولة فلسطين في الفترة ما بين 8 و15 فبراير/شباط الجاري، حيث زار القدس ونابلس وأريحا وبيت لحم والخليل، وتبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس كورونا لدى عودتهم إلى بلادهم.

وأضافت: "تطلب وزارة الصحة من كل من احتك بهذا الوفد، أو تواجد بالقرب منه على مسافة أقل من مترين ولمدة 15 دقيقة على الأقل، أن يضع نفسه في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، ويبلغ قسم الطب الوقائي في أقرب مديرية صحة، ويجري فحصا خاصا بفيروس كورونا، في أقرب مديرية صحة لمكان سكنه".

وجددت الوزارة تأكيد أنه "لا يوجد في فلسطين أي إصابات حتى الآن بهذا المرض".