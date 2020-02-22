شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طرق لحماية هاتفك المحمول من «الاختراق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت «بالو ألتو نتوركس»، المختصة فى تطوير الحلول الأمنية، 3 تدابير يمكن لرجال الأعمال تطبيقها، لحماية هواتفهم المحمولة ضد الاختراقات:

1. الالتزام بأساسيات الحماية والتأكد من أن الهاتف يتمتع بأحدث نسخة من نظام الحماية، وبدلاً من توجيه كافة البيانات نحو شبكة الإنترنت بطريقة غير آمنة، يمكن استخدام إحدى حلول الشبكات الافتراضية الخاصة VPN أو حل Secure Access Service Edge لتأمين وصول أكثر أماناً، حيث يمكن لمثل هذه الحلول أن تمنع وصول حركة البيانات لمواقع الويب الضارة، أو أى محاولات لاختراق البيانات.

2. الالتزام بأساسيات حماية التطبيقات، فيمكن لأى تطبيق على الهاتف أن يؤدى إلى كشف بيانات هامة، وأن يتم استخدامه كجسر لاختراق الجهاز بشكل مباشر، لذلك باتت عمليات تصنيف التطبيقات ضمن قوائم بيضاء وسوداء من أبرز الممارسات التى يطبقها مسؤولو أمن وتكنولوجيا المعلومات، وهى ممارسات هامة يجب اتباعها بشكل شخصى. 3. الالتزام بأساسيات حفظ الخصوصية، وعدم كشف أى معلومات شخصية، خاصة رقم الهاتف للغرباء. فحصولهم على رقم الهاتف فقط يسمح لمجرمى الإنترنت بتتبع الموقع، ومعرفة مكان وجود الشخص وجهازه فى آن معاً، ومراقبة تحركاته، أينما كنت حول العالم.