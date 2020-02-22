شكرا لقرائتكم خبر عن تسمم الماء.. هل تؤدى المبالغة فى شرب المياه لمشاكل صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مما لاشك فيه، أن تناول الماء يعد من الحيل الجيدة، التي تحافظ علي الصحة العامة للجسم، ولكن هناك العديد من العلامات التي تشير أنك تتناول كميات كبيرة من الماء ويجب التوقف عنها، وذلك وفقا لموقع "the healthy".

أوضح التقرير، أن أخصائيى التغذية يوصون باستمرار علي شرب كميات كافية من الماء، لأن هذا الأمر يعد من الأمور الهامة للصحة والتي تحد عن الإصابة بالأمراض، ولكن الإكثار من تناول الماء يزيد فرص الإصابة بتسمم الماء، والمعروف أيضًا باسم نقص صوديوم الدم، مما يتسبب في فيضان الخلايا من الداخل بسبب انخفاض مستويات الصوديوم بشكل غير طبيعي في مجرى الدم، وهذا يتسبب في زيادة فرص التعرض للنوبات القلبية والغيبوبة والوفاة في بعض الأحيان.

وأضاف التقرير، أنه في حالة إذا كنت تحمل زجاجة ماء طوال اليوم وقم بإعادة تعبئتها على الفور عندما تنفذ وتشرب الكثير من الماء، يتسبب في تعرض المخ للانتفاخ نتيجة لزيادة نسبة الصوديوم في الدم، ولذا يجب عليك توخي الحذر ولا تتناول الماء إلا إذا جسمك أعطاك الإشارة أنه يحتاجها.

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وتعد أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان جسمك يحتاج إلي الماء في حالة شعورك بالعطش، فالجسم مبرمجة لمحاربة الجفاف، ولذا لا تقلق من الإصابة بالجفاف.

وأشار التقرير، إلى أنه إذا كنت تشرب كمية كبيرة من الماء، فيجب أن يكون لون البول فاتحا، ويعتبر البعض أن هذا الأمر هو الصحي، ولكن في الحقيقة هذا دليل علي تناولك لكميات كبيرة من الماء، وتعرضك لتسمم الماء.

وقدم التقرير نسبة الماء الجيدة التي يحتاجها الجسم يوميا ويجب عدم زيادة نسبتها، وهي من 8 إلي 10 أكواب يوميا.