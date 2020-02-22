شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة وفواكه تقلل أعراض انقطاع «الطمث» لدى النساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توصلت نتائج دراسة جديدة إلى أن تناول المزيد من الفواكه والمكسرات يخفّف أعراض سن انقطاع الطمث، وخاصة ضعف التمثيل الغذائي وتناقص إنتاج هرمون الاستروجين.

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وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جمعية سن اليأس الأمريكية، وهي مؤسسة غير ربحية، أن الحمضيات من أهم الفواكه التي تساعد المرأة على تقليل أعراض انقطاع الطمث “الدورة الشهرية”.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة “مونوبوز” التي تصدرها الجمعية، ودعت النساء اللاتي اقتربن من سن انقطاع الدورة الشهرية “الطمث”، إلى إجراء تعديلات غذائية بتناول المزيد من الفواكه والمكسرات والخضروات على حساب الدهون والبروتين الحيواني.

وأظهرت الدراسة أن الحمضيات تساعد على تقليل التأثير الذي يحدث للجهاز البولي التناسلي عند الدخول في سن انقطاع الطمث.

وعلى الرغم من أن العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الطمث فعّال، إلا أن الدراسة حثّت على الاستفادة من الخيارات الغذائية في الحد من تأثير هذه الأعراض.