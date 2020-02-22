كورونا يتراجع في الصين.. ويتوحش في 4 دول

سجلت الصين انخفاضا حادا في عدد الوفيات وحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، السبت، في حين زادت الأعداد بأماكن أخرى مع زيادة تفشي المرض في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ولبنان.

وأعلنت السلطات الصينية أن البر الرئيسي سجل 397 إصابة مؤكدة جديدة، الجمعة، بعد أن كانت 889 في اليوم السابق.

وفي كوريا الجنوبية، قالت السلطات، السبت، إن عدد الإصابات الجديدة تضاعف ليصل إلى 433، مشيرة إلى أن العدد قد يرتفع بشكل كبير إذ جرى الإبلاغ عن إصابة أكثر من ألف شخص بأعراض تشبه الإنفلونزا بعد حضور مناسبة بإحدى الكنائس.

Advertisements

ورحبت منظمة الصحة العالمية بتراجع أعداد المصابين بكورونا في الصين، لكنها عبرت عن قلقها من عدد الحالات التي أصيبت بالفيروس في أماكن أخرى دون أن تكون لها صلة واضحة بالصين، وتشمل أشخاصا لم يسبق لهم السفر إلى الصين أو مخالطة أي حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "أكبر مخاوفنا لا يزال احتمال انتشار فيروس كوفيد-19 في بلدان ذات أنظمة صحية أكثر هشاشة".

وأضاف أن المنظمة طلبت 675 مليون دولار لدعم البلدان الأكثر احتياجا، مشيرا إلى إعطاء الأولوية إلى 13 دولة في أفريقيا بسبب علاقاتها مع الصين.

وأكد تيدروس أن الصين أبلغت المنظمة إجمالا باكتشاف 75 ألفا و569 إصابة و2239 حالة وفاة، وتابع: "وفقا للبيانات المتاحة، يظل المرض بسيطا لدى 80% من المصابين وخطيرا أو حرجا لدى 20%. ويكون الفيروس قاتلا في 2% من الحالات".

وأعلنت إيران اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس فيها إلى 28 كما ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى 5 حالات.