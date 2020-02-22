بالفيديو.. اتحاد الكرة المصري يوضح حقيقة احتفال الجنايني بسوبر الزمالك

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة الصورة المتداولة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد، التي قيل إنه يحتفل فيها بتتويج الزمالك بلقب كأس السوبر المصري على حساب الأهلي، التي أثارت غضب جماهير الأخير.

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على الأهلي بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بالتعادل السلبي.





وأوضح مصدر من اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، أن السبب وراء فرحة الجنايني هو رؤية سعد محمد ناشئ الزمالك المصاب بالسرطان رفقة الفريق، الذي كان يستعد للصعود على منصة التتويج لتسلم الكأس مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض.



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وأشار المصدر إلى أن هذا هو السبب الحقيقي وراء فرحة الجنايني التي ظهرت في الصورة، مؤكداً أن الأخير كان يواسي لاعبي الأهلي أولاً عقب الخسارة، كونه رئيساً للاتحاد المصري لكرة القدم، وأن لقطات الفيديو المصورة للحظات التتويج تظهر أن فرحة الجنايني كانت لرؤية ناشئ الزمالك.

وكانت الصورة المزعومة للجنايني انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت غضب الجماهير الأهلاوية التي فسرت ذلك بأنه يدعم الطرف الأبيض على حساب "المارد الأحمر"، نظراً لما هو معروف عنه من كونه مشجعاً لنادي الزمالك.

يذكر أن الأهلي والزمالك من المقرر أن يلتقيا مجدداً الإثنين المقبل على استاد القاهرة في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة للدوري المصري.

شاهد حقيقة احتفال عمرو الجنايني بتتويج الزمالك بالسوبر المصري..



