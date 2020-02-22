"جافورة" يدخل بالسعودية عصر الغاز ويضعها بين كبار المنتجين

أثنى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء على جهود الشركة الوطنية "أرامكو السعودية" في تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية، بحجم استثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال).

وعقدت اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية اجتماعاً برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أُطلعت خلاله على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية.

وقال ولي العهد السعودي إن مراحل تطوير الحقل إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعب عام 2036 تمثل نحو 25% من الإنتاج الحالي.

وتابع: كما أن قدرة الحقل على الإنتاج تصل لنحو 130 ألف برميل يومياً من الإيثان تمثل نحو 40% من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34% من الإنتاج الحالي.





ويعد الحقل أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في السعودية بطول 170 كيلومتراً وعرض 100 كيلومتر.

ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه (الاحتياطيات) بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

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ووجه ولي العهد السعودي بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن تطوير الحقل سيحقق طوال 22 عاماً من بداية تطويره دخلاً صافياً للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنوياً (32 مليار ريال).

وتابع: كما يساهم الحقل في الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنوياً ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها.

وأضاف أن الحقل سيجعل السعودية أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول.

وتابع: كما سيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محلياً ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.

وأكد ولي العهد السعودي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي واستغلال الميزات النسبية في السعودية وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمي.

وتوقعت شركة "أرامكو السعودية" رفع مستوى إمدادات المملكة الإنتاجية من الغاز إلى 12.2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال العام المقبل 2021.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إن معمل الغاز الجديد في الفاضلي سيرفع طاقة معالجة الغاز بمقدار ملياري قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام في اليوم من حقل الحصباة، وإلى نصف مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام في اليوم من حقل الخرسانية.