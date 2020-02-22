سعر الدولار في السودان اليوم السبت 22 فبراير 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 105 جنيهات، في حين استقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني عند 53.1 جنيه للشراء و53.36 للبيع.



كما سجل الدولار سعرا شبه ثابت في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان عند 53.1 جنيه للشراء و53.36 جنيه للبيع.

وتكرر هذا السعر في بنوك الخرطوم وبيبلوس أفريقيا والسعودي السوداني والسوداني الفرنسي.

أما في السوق السوداء، فقد زاد سعر الدولار جنيها كاملا إلى 105 جنيهات، مقارنة بـ104 جنيهات، أمس الجمعة.

ويتوقع متعاملون أن يرتفع الدولار في السوق السوداء متجها صوب 120 جنيها بحلول نهاية العام الجاري وسط نقص موارد النقد الأجنبي.

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ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

سعر اليورو والإسترليني

وحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 57.32 جنيه للشراء مقابل 57.61 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 68.55 جنيه للشراء مقابل 68.89 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 111 جنيها والإسترليني 132 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي المركزي السوداني سجل الريال السعودي 14.15 جنيه للشراء مقابل 14.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.45 جنيه للشراء و14.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 172.23 جنيه للشراء و173.09 جنيه للبيع.

أما السوق السوداء، وفقا لمواقع محلية، فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي 27.70 جنيه، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 28.5 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي 241 جنيها.