شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخلى طفلك رشيق وتساعديه على إنقاص وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السمنة المفرطة عند الأطفال من أخطر المشاكل الصحية التى يتعرض لها الطفل وتؤثر على حالته الجسدية والنفسية أيضا، فتراكم الدهون فى الجسم يؤثر على يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر والقلب والامراض السرطانية أيضا، لذلك يجب أن يكون للأم دور كبير في تشجيع طفلها على انقاص الوزن من خلال عدة طرق حسب ما ذكرها موقع today وهى:



نصائح لإنقاص وزن الأطفال نصائح لإنقاص وزن الأطفال 1: ينصح الأمهات بتشجيع طفلهم على الامتناع عن تناول الوجبات السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت، حيث إنها تعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم.

2: تشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية يوميا ، حيث انها تساعد على انقاص الوزن والتخلص من دهون الجسم المتراكمة.

3: الحد من تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوى على نسبة كبيرة من السكر، حيث إنها تؤثر على صحة الجسم وتزيد من الدهون والوزن.

4: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه بدل من الوجبات الدسمة حيث تحتوى الخضروات والفواكه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتساعد على نمو الطفل وتحد من خطر اصابته بزيادة الوزن.

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5: تقسيم وجبات اليوم على 4 وجبات بكميات قليلة فقد تكون الوجبة عبارة عن ثمرة فاكهة أوربع فرخة وثلاث معالق خضار ومعلقة أرز، فينصح دائما على تقليل الكمية ولكن لا بد أن تحتوى على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات.

6: شجع طفلك على تناول الطعام فقط عندما يكون جائعًا.

7: شجعى طفلك على عدم تناول الطعام أمام التلفزيون، فقد اثبتت الدراسات والأبحاث أن ذلك يزيد من خطر اصابته بالسمنة والافراط فى تناول الطعام.

8: استخدمى مع طفلك أسلوب التشجيع وتقديم الهدايا كلما كان مطيعا ويهتم بالتغذية السليمة لانقاص وزنه، فيكن ذلك دافع له للمواظبة على النظام الغذائي.