إزاى تخلى طفلك رشيق وتساعديه على إنقاص وزنه

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نصائح لإنقاص وزن الأطفال
1: ينصح الأمهات بتشجيع طفلهم على الامتناع عن تناول الوجبات السريعة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت، حيث إنها تعمل على زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم.
2: تشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية يوميا ، حيث انها تساعد على انقاص الوزن والتخلص من دهون الجسم المتراكمة.
3: الحد من تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوى على نسبة كبيرة من السكر، حيث إنها تؤثر على صحة الجسم وتزيد من الدهون والوزن.
4: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه بدل من الوجبات الدسمة حيث تحتوى الخضروات والفواكه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتساعد على نمو الطفل وتحد من خطر اصابته بزيادة الوزن.
5: تقسيم وجبات اليوم على 4 وجبات بكميات قليلة فقد تكون الوجبة عبارة عن ثمرة فاكهة أوربع فرخة وثلاث معالق خضار ومعلقة أرز، فينصح دائما على تقليل الكمية ولكن لا بد أن تحتوى على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات.
6: شجع طفلك على تناول الطعام فقط عندما يكون جائعًا.
7: شجعى طفلك على عدم تناول الطعام أمام التلفزيون، فقد اثبتت الدراسات والأبحاث أن ذلك يزيد من خطر اصابته بالسمنة والافراط فى تناول الطعام.
8: استخدمى مع طفلك أسلوب التشجيع وتقديم الهدايا كلما كان مطيعا ويهتم بالتغذية السليمة لانقاص وزنه، فيكن ذلك دافع له للمواظبة على النظام الغذائي.
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