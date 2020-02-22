وفاة إيطاليين في ميلانو تمنح الأمل لمصاب كورونا من روما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعافى رجل إيطالي شُخصت حالته على أنها إصابة بفيروس كورونا الجديد، ومن المقرر خروجه من مستشفى في روما، السبت.

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" نقلا عن مصادر بالرعاية الصحية قولها، السبت، إن البلاد سجلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن حالة الوفاة لامرأة من سكان منطقة لومباردي في ميلانو، وجاءت وفاتها بعد ساعات من وفاة رجل يبلغ من العمر 77 عاماً خلال الليل قرب بادوا في منطقة فينيتو القريبة.

وشددت المستشفيات من رعايتها لمرضى كورونا بعد حالات الوفاة، وكان الرجل الذي يتلقى علاجه من الإيطاليين الذين تم إجلاؤهم في وقت سابق هذا الشهر من مدينة ووهان، بؤرة الوباء في الصين، وأثبتت الاختبارات التي خضع لها بينما كان بالحجر الصحي في روما، إصابته بفيروس كورونا.

ويعالج مستشفى "سبالانزاني" أيضاً مريضين آخرين، وهما زوجان من السياح الصينيين المسنين، ويقول أطباء إن الاختبارات التي خضع لها الزوج جاءت سلبية بالنسبة للعدوى الفيروسية.