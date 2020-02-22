9 سائحين و8 أيام.. إسرائيل "تفتش نفسها"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة وكالات السبت 2020/2/22 08:09 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/2/22 08:09 م بتوقيت أبوظبي وزارة الصحة الإسرائيلية تسمح بنشر التفاصيل - أرشيفية

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن هناك 9 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا من كوريا الجنوبية، سبق وتواجدوا في إسرائيل لمدة 8 أيام. وذكرت القناة العبرية الـ"12"، السبت، أن وزارة الصحة الإسرائيلية سمحت بنشر خبر يفيد بأن 9 سياح من كوريا الجنوبية أصيبوا بفيروس كورونا، زاروا إسرائيل للسياحة لمدة 8 أيام متواصلة. ونشرت القناة العبرية قائمة بالأماكن التي زارها السياح الكوريون الجنوبيون، مشددة على أن من اختلط بهم عليهم الدخول في حالة حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما.

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