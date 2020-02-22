الإصابة بكورونا من "اللاشيء".. علاقة تبحث عن تفسير

أثار ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد دون مخالطة مرضى، حالة من القلق لدى منظمة الصحة العالمية.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، السبت، إن المنظمة قلقة من عدد الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا دون صلة واضحة بالتفشي، رغم أن العدد الكلي للإصابات خارج الصين صغير نسبياً حتى الآن.

وأوضح أن الحالات التي لا تربطها صلة واضحة بالتفشي تشمل أشخاصاً لم يسبق لهم السفر إلى الصين، أو مخالطة أي حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وذكر "جيبريسوس" أن الصين أبلغت منظمة الصحة العالمية باكتشاف 75569 إصابة، من بينها 2239 حالة وفاة.

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وأكد أنه وفقاً للبيانات المتاحة، يظل المرض بسيطاً لدى 80% من المصابين، وخطيراً أو حرجاً لدى 20%، ويكون الفيروس قاتلاً في 2% من الحالات.

وأوضح لمدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن خطر الوفاة يزيد وسط المرضى الأكبر سناً، مضيفا أن هناك حالات قليلة نسبياً بين الأطفال.

وأشار "جيبريسوس" إلى أن هناك 1200 حالة إصابة في 26 دولة بخلاف الصين، منها 8 حالات وفاة حتى الآن.

ومن المقرر أن يتوجه، السبت، فريق دولي من الخبراء بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس.

وقال "جيبريسوس": "أكبر مخاوفنا لا يزال احتمال انتشار فيروس كوفيد-19 في بلدان ذات أنظمة صحية أكثر هشاشة".

وأضاف أن المنظمة طلبت 675 مليون دولار لدعم البلدان خاصة الأكثر احتياجاً، مشيرا إلى إعطاء الأولوية إلى 13 دولة في أفريقيا بسبب علاقاتها مع الصين.