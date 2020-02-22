"كورونا" يجبر إيران على إغلاق الجامعات والمدارس في مدينتين

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، إغلاق الجامعات والمدارس في مدينتين بوسط البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال التلفزيون الإيراني إن الإغلاق سيبدأ، الأحد، ويستمر ليومين في مدينة "قم" حيث توفي شخصان جراء إصابتهما بالفيروس، ولمدة أسبوع في "أراك".



وفي وقت سابق، أعلن كيانوش جهان بور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عبر التلفزيون الرسمي، السبت، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ووفاة أحد المصابين.

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وبالإعلان عن حالات الإصابة الجديدة في إيران، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 28، كما ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى 5.

ومعظم حالات الإصابة؛ بما في ذلك 8 من حالات الإصابة الجديدة، في مدينة "قم"، التي تبعد 120 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة طهران.

وذكر التلفزيون الإيراني، السبت، أن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، نُقل إلى المستشفى مصاباً بأعراض فيروس "كورونا"، الجمعة.

كما أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن قلقه الشديد إزاء الزيادة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في إيران.