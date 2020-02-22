شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..عوامل تؤثر على مستوى PSA في الدم بخلاف سرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التحليل الخاصة بالبروستات (PSA) من التحاليل الهامة التى قد يطلبها الطبيب في حالات متعددة، فهو لا يرتبط فقط بتشخيص سرطان البروستاتا، وهناك أسباب أخرى تتسبب ارتفاع أو انخفاض مستوى PSA نتعرف على هذه الأسباب فى السطور التالية وفقا لموقع الجمعية الأمريكية للسرطان.

وpsa هو بروتين تصنعه خلايا في غدة البروستاتا يوجد في الغالب في السائل المنوي، ولكن يوجد أيضًا كمية صغيرة منه في الدم.

أسباب قد تؤثر على مستويات PSAبخلاف سرطان البروستاتا هناك عددًا من العوامل الأخرى غير السرطان يمكن أن تؤثر أيضًا على مستويات PSA ومن الأسباب التى قد ترفع مستويات PSA - تضخم البروستاتا يمكن لأمراض مثل تضخم البروستاتا الحميد ، وهو تضخم غير سرطاني للبروستاتا يصيب الكثير من الرجال مع تقدمهم في السن، رفع مستويات PSA.

- التقدم في السن: ترتفع مستويات PSA عادة ببطء مع تقدمك في السن ، حتى لو لم يكن لديك أي خلل في البروستاتا.

-التهاب البروستاتا: هذا هو التهاب أو التهاب في غدة البروستاتا ، والتي يمكن أن يرفع مستويات PSA.

-ركوب الدراجة: أشارت بعض الدراسات إلى أن ركوب الدراجات قد يرفع مستويات PSA لفترة قصيرة (ربما لأن المقعد يضع ضغطًا على البروستاتا) ، رغم أن جميع الدراسات لم تجد ذلك.

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-بعض إجراءات المسالك البولية: بعض الإجراءات التي يتم إجراؤها عند الطبيب والتي تؤثر على البروستاتا ، مثل خزعة البروستاتا أو منظار المثانة، يمكن أن ترفع مستويات PSA لفترة قصيرة.

أشارت بعض الدراسات إلى أن فحص المستقيم الرقمي (DRE) قد يرفع مستويات PSA قليلاً ، على الرغم من أن دراسات أخرى لم تجد هذا.

بعض الأدوية: قد يؤدي تناول هرمونات الذكورة مثل التستوستيرون (أو الأدوية الأخرى التي ترفع مستويات هرمون تستوستيرون) إلى ارتفاع في PSA.

وهناك بعض الأشياء قد تخفض مستويات PSA

- مثبطات إنزيم ألفا ٥: بعض العقاقير المستخدمة لعلاج التهاب البروستاتا الحميد أو الأعراض البولية يمكن أن تخفض مستويات PSA.

الأعشاب التي تباع كمكملات غذائية قد تخفي مستوى PSA العالي، هذا هو السبب في أنه من المهم إعلام طبيبك إذا كنت تتناول أي نوع من المكملات ، حتى تلك التي لا تعني بالضرورة صحة البروستاتا.

بعض الأدوية الأخرى: أشارت بعض الأبحاث إلى أن الاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية ، مثل الأسبرين ، والعقاقير المخفضة للكوليسترول (أدوية خفض الكوليسترول) ، ومدرات البول قد تخفض مستويات PSA.