حجر صحي في الكويت للقادمين من دول مصابة بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جهزت وزارة الصحة الكويتية مركزين للحجر الصحي لاستقبال القادمين من دول ظهرت بها حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

قالت مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية إن أولى طائرات الإخلاء التي تجلي المواطنين الكويتيين من إيران ستصل إلى البلاد عصر السبت. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أنها ستطبق الحجر الصحي على جميع القادمين من مدينة قم الإيرانية التي تشهد تفشيا للفيروس، كما علقت الكويت الرحلات الجوية مع إيران.

وأشارت المصادر إلى أن "الموقعين المخصصين للحجر الصحي جرى تجهيزهما منذ فترة ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة للتعامل مع أي طارئ".

وشددت على أن "الوزارة تتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر حرصا على سلامة الجميع، مواطنين ومقيمين".

وأكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، الجمعة، حرص بلاده على المتابعة الحثيثة على مدار الساعة، للحفاظ على الأمن الصحي للكويت، وتحصينها ضد فيروس كورونا عبر إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفق خطة محكمة ومتعددة الأبعاد محليا وخليجيا وعالميا.

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