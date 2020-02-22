القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت اليابان أنها تدرس استخدام عقار مضاد للإنفلونزا لعلاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا" الجديد. وصرح وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو للصحفيين، السبت، بأن وزارة الصحة تعتزم السماح باستخدام العقار إذا ثبت أنه فعال.

وتابع أن عقار "أفيجان" هو فقط أحد العقاقير التي ذكرت تقارير أنه كان فعالا في الخارج ضد فيروس "كورونا" الجديد.

وذكر أن التنسيق مع الحكومات المحلية والنقابات الطبية ضروري لتشكيل سياسة تشمل إجراءات خاصة، وأنه يأمل في أن تكون هناك خطة لمواجهة المرض بحلول الثلاثاء.

كانت اليابان أكدت، السبت، زيادة عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" إلى 750 حالة، بينها أكثر من 630 إصابة على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" المحتجزة قيد الحجر الصحي قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تدرس استخدام عقار مضاد للإنفلونزا لعلاج "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.