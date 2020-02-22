نحت الجسم برجيم ماء الشوفان الحارق للدهون

يمكن نحت الجسم بالاعتماد على افضل الطرق الصحية ومنها تطبيق برنامج غذائي خال من المكونات الدسمة ومن السكريات مع التخلي عن العادات الحياتية السيئة اضافة الى ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. ويمكن تعزيز وتسريع عملية حرق الدهون ايضاً من خلال اتباع برنامج رجيم سريع وسهل وفعال مثل رجيم ماء الشوفان الذي يساهم في نحت الجسم ويساعد على استعادة الرشاقة في مدة قصيرة.

طريقة رجيم ماء الشوفان



يمكن استعادة الرشاقة ونحت الجسم ونسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم من خلال الاعتماد على هذا الرجيم سهل التطبيق. ولهذا ينصح باتباع برنامج يومي يتضمن تناول وجبات تحتوي على طعام صحي مع شرب كوب من هذا الماء.

الفطور. كوب من ماء الشوفان مع ثمرة تفاح واحدة وخلاصة عشبية.

الغداء. كوب من ماء الشوفان، طبق من سلطة سبانخ مع الهليون والجوز وقطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش المشوي.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر.

العشاء. كوب من ماء الشوفان، باذنجان مشوي في الفرن مع بضع قطع من الشمندر المطهو مع القليل من عصير الليمون، تفاحة مشوية في الفرن مع القليل من القرفة.

ويمكن اتباع هذا النظام لمدة شهر من اجل خسارة ما لا يقل عن 8 كيلوغرامات. فهذا يساعد على الشعور بالشبع في الفترات الفاصلة بين الوجبات حيث يحتوي هذا المشروب على نسبة مرتفعة من الألياف كما انه يزود الجسم بالطاقة.

كيفية تحضير ماء الشوفان

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يمكن تحضير ماء الشوفان الذي يحفز عملية حرق الدهون في دقائق قليلة.

المقادير

كوب من بذور الشوفان

عود قرفة

ليتران من الماء

الخطوات

1 توضع بذور الشوفان مع كوب من الماء في الخلاط حتى يتم الحصول على مزيج متجانس وخال من الفتات.

2 تضاف كمية الماء المتبقية الى المزيج مع القرفة وتخلط المكونات مجدداً.

3 يمكن ايضاً اضافة ملعقة صغيرة من العسل.

4 يوضع الماء في الثلاجة ويمكن تناول القليل منه خلال النهار.

فوائد ماء الشوفان



الى جانب نحت الجسم يعود هذا الماء بالكثير من الفوائد على الصحة عموماً.

1 يحتوي ى نسبة مرتفعة من الفيتامينات والمعادن والألياف. وهو يحد من الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات ما يعني أنه يمكن أن يساهم في منع زيادة الوزن.

2 يعمل هذا الماء على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة.

3 يزود الجسم بالبروتين والكثير من المغذيات التي تحتاج اليها وظائفه الحيوية.

4 يعتبر ماء الشوفان ايضاً مدراً طبيعياً للبول. وهذا يعني انه يمنع احتباس الماء في الجسم.

فوائد الشوفان



يحتوي الشوفان ايضاً على الكثير من المميزات التي توفر عدداً كبيراً من الفوائد المهمة جداً للصحة.

1 يحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار. ولهذا ينصح بتناول خلاصة بذوره يومياً قبل موعد الفطور. فهو غني بأحماض الاوميغا 3 التي تحد من زيادة نسبة الدهون الضارة في الجسم.

2 يمنع زيادة نسبة السكر

فهو غني بالألياف القابلة للذوبان التي تحسن عملية هضم النشاء وتساهم في تعديل مستوى السكر في الدم.

3 يحسن عملية الهضم

فهو يحد من افراز الاحماض الصفراوية ويسهل عملية المرور المعوي ويجنب المعاناة من الامساك.

4 يساعد على محاربة السرطان

الى جانب كونه عاملاً مساعداً على نحت الجسم يمكن الشوفان ان يحمي من بعض انواع السرطان ولهذا ينصح بتناوله وبشرب مائه واضافته الى الوجبات يومياً.

