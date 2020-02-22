زيادة حالات الوفاة المرتبطة بالكحوليات في أمريكا

قالت دراسة جديدة إن حالات الوفاة المرتبطة بتعاطي المواد الكحولية في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل كبير من 2012 حتى عام 2016 مع وجود أكبر زيادة بين النساء البيض واللاتينيات، ووصفت الدراسة هذا بأنه "أزمة صحة عامة عاجلة".

وذكر العلماء أن هذا الاتجاه استمر على ما يبدو بعد عام 2016 ولكنهم لم يقدموا أي نظرية لأسباب ذلك.

ونُشرت هذه النتائج، في دورية "جاما أوبن نتوورك"، واعتمدت على بيانات شهادات وفاة تعود لعام 2000.

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وأظهرت النتائج تراجعا في حالات الوفاة المرتبطة بتعاطي الكحوليات بين بعض الجماعات خلال بدايات هذا القرن، ولكن هذه الاتجاهات المبشرة تراجعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

فعلي الرغم من تراجع حالات الوفاة المرتبطة بتعاطي الكحوليات بين الرجال بمعدل بلغ في المتوسط 0.6% سنويا من 2000 إلى 2005 فقد ارتفع هذا المعدل 4.2% سنويا من 2012 إلى 2016.

وقفز معدل الوفاة بين كل النساء 7.1% سنويا من 2013 إلى 2016، وفي حين بلغت الزيادة السنوية بين النساء البيض 7.8% كانت الزيادة بين اللاتينيات 5.6% سنويا ابتداء من 2012.

وقال الباحثون إن "أكبر زيادة في معدلات الوفاة بسبب تعاطي الكحوليات بين البيض في الأشخاص الذين شملتهم دراستنا حدثت بين البالغين الأصغر سنا ولا سيما النساء".

وذكر الباحث الكبير نيل فريدمان، في المعهد الوطني للسرطان: "يبدو أن هذه الاتجاهات ستستمر في بيانات 2017".

وأضاف أن السبب وراء هذه الاتجاهات "سؤال نحتاج فعلا إلى إجابة عنه" ووصف الوضع بأنه "أزمة صحة عامة عاجلة".