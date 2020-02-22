أهمّ 10 نصائح للحصول على بشرة صافية ونقية 100%

تطمح جميع سيدات العالم إلى الحصول على بشرة صافية ونقية، دون حبوب أو أي شيء آخر يمكنه أن يفسد جمالها، ونقدم لكِ مجموعة من النصائح الذي ستساعدك بشكل كبير على تحقيق هذه النتيجة: 1: الاهتمام بنظامك الغذائي. 2: النوم الكافي. 3: ترطيب البشرة وحمايتها من التجاعيد. 4: اجتناب التعرض للشمس بشكل مستمر. 5: تنظيف الوجه من العمق وباسمرار. 6: تقشير البشرة. Advertisements 7: المداومة على شرب الماء. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي 6 أغذية لبشرة صافية دون حب الشباب قناع الموز المميز في سن الثلاثين لبشرة صافية وخالية من الشوائب

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