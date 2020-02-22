- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع كسور العظام بشكل صحيح .. نصائح من الصحة السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، تقرير حول كسور العظام ، لافتة إلى ان هذه الكسور تتراوح شدتها منا بين الكسور الكلية أو الجزئية ، قد يكون بالعرض، بالطول، في أجزاء متعددة، وبالطبع يشعر الشخص المتعرض والمصاب بهذا الأمر إلي الألم الشديد، ويزداد فرص عدم قدرتهم علي الحركة.
وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أبرز وأهم عوامل الخطورة الخاصة بكسور العظام، وهي، أن النساء أكثر عرضة للكسر من الرجال، وأيضا التقدم في العمر يزيد من فرص التعرض لهذه المشكلة، فتفقد النساء كثافة العظام أكثر من الرجال مع تقدمهن في العمر بسبب فقدان هرمون الاستروجين في سن اليأس، وأيضا التدخين يعد أحد عوامل الخطر للإصابة بالكسر بسبب تأثيره على مستويات الهرمون.
وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن الإكثار من تناول الأدوية التي تحتوي علي الكورتيزون تتسبب في تعرض العظام للكسور، وغالبًا ما يوصف لعلاج الحالات الالتهابية المزمنة، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض التهاب الأمعاء ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وأضاف التقريرأن الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي هذا المرض المناعي يتسبب في زيادة التعرض لكسر العظام، وأوضحت العديد من الدراسات أن مرضى السكرهم الأكثرعرضة للإصابة بكسورالعظام.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تتعامل مع كسور العظام بشكل صحيح .. نصائح من الصحة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.