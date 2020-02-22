كل ما تريدين معرفته عن فوائد الزعتر للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2020 01:39 مساءً - جدول المحتوى الزعتر البري والحامل فوائد الزعتر للحامل أضرار الزعتر للحامل منقوع الزعتر للحامل في الشهر التاسع فوائد الزعتر للحامل في الشهور الأولى

يقول العشابون أي المختصون بعلم الأعشاب الطبية منذ القدم إن الزعتر يعادل في قيمته التطهيرية الفينيك الذي كنا ولا زلنا نستخدمه كمادة كيميائية للتعقيم والتطهير، ولكن الزعتر يتفوق عليه بفوائده الكثيرة بما فيها الحوامل، والتي يشرحها اختصاصي التغذية العلاجية الدكتور راسم عليان....

الزعتر البري والحامل

يعتبر الزعتر البري من الأعشاب التي تفيد الحامل في الشهور الأخيرة، وليس الأولى من الحمل لأنه من محفزات الولادة، ولذلك يجب أن تعرف الحامل بعض المعلومات عنه مثل:

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يختلف الزعتر البري عن الزعتر العادي، فالزعتر البري ينمو في شمال أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ولكن أصله هو منطقة حوض البحر المتوسط.

الزعتر العادي يسمى مفرح الجبال؛ لأنه ينمو في الجبال.

ولذلك يستخدم الزعتر البري في تغذية الحامل، ويعرف بالأوريغانو في البلاد العربية ويضاف للطعام كنوع من المشهيات وفاتحة الشهية.

ويستخدم كنوع من مسهلات الولادة ولذلك لا يعطى في الشهور الأولى.

فوائد الزعتر للحامل

من فوائد الزعتر العادي للمرأة الحامل ما يلي:

يقلل من القيء والغثيان في الشهور الأولى.

يحتوي على عناصر غذائية عالية مما يجعله من أهم الأطعمة التي تحارب فقر الدم.

ويعتبر الزعتر من الأعشاب التي تقوي المناعة وتقي الحامل من الأمراض خلال الحمل، فهو يطهر الجهازين التنفسي والهضمي.

يحميها من الإمساك الذي يصيب الحوامل في أول الحمل وآخره حيث تبطؤ حركة الأمعاء.

أضرار الزعتر للحامل

تنحصر أضرار الزعتر للحامل بما يلي:

لا يفضل تناول الزعتر البري في الأشهر الأولى لأنه يسبب الإجهاض.

يفضل عدم تناوله بالنسبة للحامل التي تنوي الولادة عن طريق الجراحة القيصرية؛ لأن الزعتر يعتبر من الأعشاب التي تبطئ تخثر الدم مما يعرض الحامل لخطر النزيف أثناء الولادة القيصرية.

هناك بعض النساء يعانين مما يعرف بحساسية الزعتر فيجب التوقف عن تناوله خلال الحمل.

يجب على الحامل أن تتناول مشروب الزعتر باعتدال، كما يجب عليها إضافته للسلطات باعتدال أيضاً.

منقوع الزعتر للحامل في الشهر التاسع

يفيد منقوع أوراق الزعتر الحامل؛ حيث توضع قبضة يد من أوراقه الخضراء أو الجافة على كأس ماء ساخن، ويغطى لمدة ربع ساعة ثم يصفى ويشرب، ومن الممكن أن يحلى بالعسل، ويعمل منقوع الزعتر في الشهر التاسع من الحمل على:

يحتوي منقوع الزعتر على مضادات أكسدة تفيد الحامل لتقوية مناعتها وهي على وشك الوضع.

يزيد المنقوع من تقلصات الرحم فهو من محفزات الولادة الطبيعية، ولذلك يستخدم لتسهيل الولادة.

هناك بعض النساء يستخدمن منقوع الزعتر كمنقوع؛ حيث تقف الحامل فوق وعاء يتصاعد منه بخار المنقوع المضاف له أوراق المريمية مما يحفز الطلق وهي طريقة صحيحة، وثبتت فعاليتها ومن الاستخدامات الخارجية للزعتر.

فوائد الزعتر للحامل في الشهور الأولى

يحتوي الزعتر على عناصر غذائية تغذي الحامل وتمدها بالعناصر المهمة لها وللجنين، حيث يحتوي على الحديد والثيامين والكالسيوم وفيتامين سي.

يساعد الزعتر على تقليل القلق الذي ينتاب الحامل في الشهور الأولى.

ويقلل من إصابتها بالبرد والرشح والإنفلونزا.