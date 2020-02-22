تجهيز شنطة الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 فبراير 2020 01:39 مساءً - تتساءل أغلب السيدات الحوامل عن أهم التجهيزات لشنطة الولادة، وما هو الوقت المناسب لبدء تحضير وتجهيز شنطة الولادة.

تقول خبيرة الإتيكيت، هبة محمد إن تجهيزات شنطة الولادة من بين الأسبوعين 32 و35 يمكنك البدء في تعبئتها في أي وقت خلال فترة الحمل، ولكن من المهم تجهيز كل شيء في الأسبوع الخامس والثلاثين.

وقالت خبيرة الإتيكيت إن الوقت المناسب لبدء تحضير حقيبتك في المستشفى يقع في نحو الأسبوع الثامن والعشرين، أو في بداية الثلث الثالث من الحمل، يمكنك إعداد حقيبتك في المستشفى من خلال إنشاء قائمة مرجعية بما ستحتاجين إليه لوصول طفلك!

أشياء ضرورية في شنطة الولادة

1. ارتداء الملابس أثناء الولادة وبعد الولادة:

مريح، رداء دافئ، والنعال غامض أمر لا بد منه. لن ترغبي في ارتداء ثوب المستشفى القاسي طوال الوقت، لذا تأكدي من أن لديك بعض الملابس المريحة التي لا مانع في التخلص منها، وربما تتخلصين منها بعد إقامتك في المستشفى.

تختار بعض الأمهات الحوامل الحصول على ثوب مستشفى للأمومة. فساتين مستشفى الولادة لها فوائد عديدة أثناء المخاض والولادة. يسمح بأن تشعري بالجمال؛ لأنها غالباً ما تكون أكثر أناقة من ثوب المستشفى العادي. كما يسمح بالتقاط الصور أو الفيديو بسهولة أكبر من ثوب المستشفى التقليدي، ويمكن أن يحل محل رداء مفتوح للرضاعة الطبيعية، كما عليك الحرص على أخذ أكثر من غيار للمولود ولوشن وشامبو الأطفال والحفاض، واعلمي أن عليك بتدفئة المولود عند الولادة بملابس قطنية بأكمام لأن المولود الجديد، يشعر، سريعاً بالبرد إلى أن يبدأ بالتكيف مع المحيط الخارجي له، المختلف عن رحم الأم.

2. الكاميرا والهاتف وشواحن: هذه لحظة خاصة للغاية تريدين بالتأكيد توثيقها. تأكدي من امتلاك كاميرا معبأة في حقيبتك، إلى جانب أجهزة الشحن والبطاريات وبطاقات الذاكرة الضرورية، وما إلى ذلك أيضاً، تأكدي من أن هاتفك وشاحنك ممتلئان؛ حتى تتمكني من إرسال تحديثات عائلتك وأنت ترحبين بطفلك في العالم!

3. مستلزمات الحمام: بعد كل هذا الوقت في المخاض، سترغبين في الانتعاش قليلاً قبل أن يبدأ الزائرون بالخروج وتخرج الكاميرا. قومي بتعبئة بعض مناديل الوجه وفرشاة الأسنان وفرشاة الشعر وتعويض الصور بعد الولادة. سوف تقولين لنفسك في المستقبل شكراً لك.

4. حمالة صدر التمريض: صدرية للتمريض، أو حمالة صدر واحدة بحجم أعلى من حجم الحمل للأمهات اللاتي يخططن للتغذية بالزجاجة. ستتمرضين على الفور، لذا تأكدي من أنك استعنتِ بالملابس الداخلية الصحيحة!

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5. الألعاب: قد يستغرق الطفل بعض الوقت في الوصول إلى العالم، لذا تأكدي من أن لديك بعض الأشياء لتشتيت انتباهك أثناء الانتظار. سواءً كانت مجلتك المفضلة أو مجموعة أوراق اللعب أو سلسلة مسلسلاتك المفضلة على Netflix، تأكدي من حصولك على شيء ممتع لتمضية الوقت.

6. وجبات خفيفة: ربما لن تكوني قادرة على تناول الطعام قبل أو أثناء المخاض. ومع ذلك، فإن آخر شيء تريدينه بعد الولادة هو تناول الطعام في المستشفى. قومي بتعبئة بعض الوجبات الخفيفة المفضلة لديك لتناولها، أو إذا كان لديك الوقت، يمكنك إعداد ملفات تعريف الارتباط المفضلة لتنغمسي في مرحلة ما بعد الطفل. عليك أن تكوني سعيدة!

7. الزي للطفل للرجوع إلى المنزل: هذا هو عدم التفكير، بالطبع يحتاج الطفل إلى الزي الأول في المنزل في اليوم الأول.

8. زي للرجوع للمنزل: أنت سترغبين في ارتداء ملابس جديدة للركوب إلى المنزل. شيء مريح - ولطيف - سيكون الخيار الأفضل.

9. بطاقة التأمين، والهوية وخطة الميلاد: العناصر الأساسية للغاية لإخراجها من حقيبتك اليومية ووضعها في حقيبة المستشفى.