أسباب الطفح الجلدي.. وكيفية الوقاية منه!

السبت 22 فبراير 2020

مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد شدة التعرق، وهنا تبدأ المشاكل، خاصة لدى أصحاب البشرة الحساسة، فالتعرق الزائد يؤدي إلى ظهور ما يعرف بـ"الطفح الحراري" الذي يتمثل بظهور بثور حمراء صغيرة تسبب حكة شديدة.



ويكثر ظهور هذه البثور في بعض مناطق الجسم، مثل الصدر والرقبة وبين الساقين والردفين، فضلا عن إمكانية ظهورها على فروة الرأس والجبين أيضا.

ويرجع اختصاصيو الأمراض الجلدية سبب ظهور "الطفح الحراري" إلى التعرق الزائد، فعند ارتفاع درجات الحرارة يقوم الجسم بإفراز العرق لتبريد الجسم، وفي بعض الأحيان تحول بعض العوائق دون خروج العرق إلى خارج الجسم عبر المسامات، مما يؤدي بالتالي إلى ظهور الطفح الجلدي الحراري.

ومن المعروف أن الأطفال الرضع أكثر عرضة للطفح الجلدي من الكبار، والسبب صغر مسامات الجلد لديهم، أما لدى الكبار فمن الممكن أن يؤدي ارتداء الملابس الضيقة والسميكة إلى احتباس العرق داخل الجسم والتسبب بتهيج في الجلد وظهور الطفح الحراري.

ووفقا لموقع "هيلبستير" الألماني، فإن أفضل وسيلة لتجنب الطفح الحراري هي:

1- اختيار الملابس المناسبة، إذ ينصح خبراء الأمراض الجلدية بتجنب الألبسة المصنوعة من الألياف الصناعية التي تزيد التعرق وتعزز أعراض الطفح الجلدي، ومن الأفضل ارتداء السراويل العريضة والقمصان المصنوعة من القطن.

2- غسل المناطق المتضررة من الطفح الجلدي بالماء الفاتر وتجفيفها جيدا ومن ثم رش قليل من البودرة على تلك المناطق المتضررة.

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3- في كثير من الحالات يؤدي الطفح الحراري إلى حكة مزعجة، ويرجع ذلك إلى إفراز الهيستامين في الجسم، ولتخفيف هذه الحكة ينصح البعض بتناول بعض المكملات الغذائية مثل فيتامين "ج" الذي يحول دون إفرازه في الجسم، استشر طبيبك بشأن هذا الأمر.

كما ينصح البعض بعلاجات منزلية للطفح الجلدي، والتي نذكرها هنا، ولكن قبل تجربة أي منها يجب عليك استشارة طبيب الجلدية لتحديد ما إذا كانت تلائمك:

1- البابونج، وذلك بغسل المناطق المتضررة يوميا بشاي البابونج.

2- زيت الزيتون، وذلك بدهنه على المناطق المتضررة.

3- اللبن الرائب الذي يدهن على المناطق المتضررة.

4- زيت اللافندر "الخزامى"، إذ يمكن دهن المناطق المتضررة مباشرة به أو عبر مزجه مع الماء الفاتر.

5- العسل الطبيعي للتخلص من الحكة.