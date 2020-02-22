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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أهم الأغذية للتغلب على أعباء ما بعد الولادة؟ والان مع التفاصيل
السبت 22 فبراير 2020
انتهت فترة الحمل وأصبحت أُماً، وفقد جسمك كثيراً من العناصر الغذائيَّة المهمَّة أثناء الحمل والولادة، وهنا ربما تسأل كثير من الأمهات عن أهميَّة تغذيتهنَّ بعد الولادة، وعمّا إذا كانت التغذية أثناء الحمل أهم؟
اليك هذه النصائح.
العادات الصحيحة
* ربما قيل لك إنَّ عليك شرب كثير من الماء؛ للحفاظ على كميَّة إنتاج الحليب. في الحقيقة لن يؤثر شرب كثير من الماء، فجسمك يعمل على تنظيم مخزونه حرصاً على استمرارك في إنتاج الحليب، لكن وضع مشروب في متناول يدك خلال فترة الرضاعة الطبيعيَّة فكرة جيدة. فجسمك يفرز هورمون الأوكسيتوسين الذي يجعلك تشعرين بالعطش.
* انتبهي إلى لون بولك. إذا كان شاحباً، فأنت تشربين كثيراً من السوائل، أما إذا كان أصفر قاتماً أو ذا رائحة نفاذة، فمعناه أنك تعانين من الجفاف.
* اهتمي باختياراتك الغذائيَّة المنخفضة في السعرات الحراريَّة والعالية القيمة الغذائيَّة، فجسمك يتمتع بكفاءة عالية في إنتاج الحليب، لذا لا حاجة لتناول كثير من الوحدات أو السعرات الحراريَّة الزائدة، ومن الأفضل تناول الطعام الصحي والمفيد عند الجوع.
* إذا كنت لا تشعرين برغبة في الأكل، فقد تكون هذه علامة على حاجتك إلى مزيد من الدعم العاطفي. في بعض الأحيان تفقد النساء المصابات باكتئاب ما بعد الولادة شهيتهن، في هذه الحالة تحدثي مع طبيبتك عمَّا تشعرين به. ومن الجيد التخلص من بعض الوزن أثناء الرضاعة الطبيعيَّة. على أن لا يؤثر فقدان نحو كيلوغرام واحد في الأسبوع على كميَّة الحليب التي ينتجها جسمك.
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