لبنان يمنع تصدير أدوات الوقاية الطبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، منع تصدير أدوات أو معدات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، السبت، أن ذلك جاء "تداركا لأي أثر سلبي قد يصيب صحة المواطنين جراء عدم تأمين معدات الحماية الشخصية الطبية اللازمة، ونظرا لارتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة".

وأشارت إلى أن هذه الأدوات تشمل القفازات المطاطية، وكمامات الوجه، وأجهزة التنفس، والأقنعة الواقية للوجه.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن مستشفيات مدينة صور اتخذت التدابير الاحترازية لمرضى المستشفيات والعاملين والزوار، من خلال وضع القناع الواقي، والتعقيم العام لليدين، ونشرت الجمعيات والصليب الأحمر اللبناني تعليمات الوقاية من فيروس "كورونا".

كان وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، قد أعلن في مؤتمر صحفي، الجمعة، اكتشاف أول إصابة في البلاد، وهي لامرأة (45 عاما) دخلت لبنان على متن طائرة من مدينة قم الإيرانية، الخميس، متحدثا عن وجود حالتين أخريين مشتبه في إصابتهما بالفيروس.

