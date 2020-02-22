3 أسباب لإصرار صلاح على الانضمام لمعسكر مصر المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتمسك المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على الوجود في المعسكر المقبل لمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، والذي سيقام في شهر مارس/آذار المقبل.

وغاب صلاح عن المعسكرات السابقة لمنتخب مصر، حيث إن آخر مرة ظهر فيها بقميص "الفراغنة" كانت ضد جنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، بشهر يونيو/حزيران الماضي.

ويستعد المنتخب المصري لخوض غمار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، ضد المنتخب التوجولي.

وعلمت "العين الرياضية" أن هناك 3 أسباب وراء تمسك صلاح بعدم تفويت الانضمام لمعسكر المنتخب المصري المقبل، أولها مساعدة الفريق على تخطي الأزمة الحالية له بالمجموعة السابعة، بعد أن جمع نقطتين في أول مباراتين له أمام كينيا وجزر القمر على الترتيب.

محمد صلاح يريد أيضا التألق مع المنتخب المصري بداية من العام الجديد، في ظل سعيه المتواصل في المنافسة على الألقاب الفردية، والتي من ضمنها جائزة أفضل لاعب في أفريقيا بعد أن فقدها العام الماضي لزميله في ليفربول الستغالي ساديو ماني.

السبب الثالث وهي رغبة"صلاح أيضا في مواصلة تسجيل الأهداف مع المنتخب المصري، كونه يتمنى أن يصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

ويحتل صلاح المركز الثالث في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بـ41 هدفا، فيما يوجد حسن الشاذلي في الصدارة بـ69 هدفا.

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على جانب آخر، تكشف "العين الرياضية" عن أبرز الوجوه الجديدة التي ينوي الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ضمها لمعسكر "الفراعنة" المقبل بشهر مارس.

مصدر من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر قال "سيوجد معنا مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد مستواه المميز في الفترة الماضية سواء مع ناديه أو المنتخب الأولمبي، بالإضافة لرمضان صبحي بعد عودته من الإصابة".

وأضاف "نضع أعيننا على بعض اللاعبين الآخريين مثل أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان المتألقين مع الجونة، بالإضافة إلى صانع ألعاب بيراميدز محمد فاروق".

وفيما يخص اللاعبون المنتظر استبعادهم بعد أن سبق وتم ضمهم في معسكرات سابقة للمنتخب، قال المصدر "بكل تأكيد هناك العديد من اللاعبين لن يتمكنوا من الوجود معنا في المعسكر المقبل، أبرزهم محمد عواد حارس الزمالك بعد أن فقد مركزه لصالح محمد أبوجبل المرشح بقوة للوجود مع محمد الشناوي حارس الأهلي".

وأضاف المصدر "كما سيغيب محمد بسام حارس طلائع الجيش بعد اهتزاز مستواه مؤخرا، ونفكر في ضم الهاني سليمان حارس سموحة، علما أن المهدي سليمان حارس بيراميدز يوجد أيضا ضمن فكر الجهاز الفني".

وعلى صعيد آخر، فقد علمت "العين الرياضية" أن حسام البدري تواصل مع مهاجم الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي عمرو جمال من أجل حثه على مواصلة التألق، من أجل الانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.

