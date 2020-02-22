خلال ساعات.. ارتفاع "إصابات كورونا" بكوريا الجنوبية إلى 433

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة رويترز السبت 2020/2/22 02:24 م بتوقيت أبوظبي السبت 2020/2/22 02:24 م بتوقيت أبوظبي ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 433

قالت كوريا الجنوبية، السبت، إن عدد المصابين بفيروس كورونا لديها ارتفع إلى 433 حالة. Advertisements وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في إفادة، اكتشاف 142 حالة جديدة صباحاً و87 حالة أخرى بعد الظهر. وكانت سيؤول أعلنت اكتشاف 204 حالات حتى الجمعة، ومعظم الحالات الجديدة مرتبطة بامرأة تبلغ من العمر 61 عاماً حضرت قداساً كنسياً في مدينة دايجو وثبتت إصابتها بالفيروس. وارتفعت الوفيات في بر الصين الرئيسي إلى 2345 حتى الجمعة، فيما تجاوزت الإصابات 76 ألفا.

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