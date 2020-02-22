ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في إيطاليا

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" نقلا عن مصادر بالرعاية الصحية قولها، السبت، إن البلاد سجلت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتشر فيه الفيروس في شمال البلاد مع ظهور 30 حالة حتى الآن.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن حالة الوفاة لامرأة من سكان منطقة لومباردي في ميلانو، وجاءت وفاتها بعد ساعات من وفاة رجل يبلغ من العمر 77 عاماً خلال الليل قرب بادوا في منطقة فينيتو القريبة.