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رويترزالسبت 2020/2/22 02:04 م بتوقيت أبوظبي
الصين تسجل ارتفاعا في عدد وفيات "كورونا"
أعلنت حكومة هوبي، بؤرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين، السبت، أن رجلا (70 عاما) أصيب بفيروس "كورونا" لكن لم تظهر عليه أعراض إلا بعد 27 يوما، ما يعني أن فترة حضانة الفيروس قد تكون أطول بكثير من فترة الـ14 يوما المفترضة.
وقد تعرقل فترة الحضانة الأطول جهود احتواء انتشار التفشي الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص وانتشر خارج الصين.
وذكر الموقع الإلكتروني لهوبي أن الرجل قاد سيارته في 24 يناير/كانون الثاني الماضي للعودة إلى منطقة شنونججيا في شمال غرب هوبي قادما من مدينة إيتشو، حيث التقى بشقيقته التي كانت مصابة بالمرض، وأنه أصيب بحمى في 20 فبراير/شباط الجاري وتأكدت إصابته بالفيروس في اليوم التالي.
وبلغ عدد إصابات "كورونا" في الصين حتى الآن أكثر من 76 ألف حالة، بالإضافة إلى 2345 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة هوبي الصينية: حضانة "كورونا" قد تصل لــ27 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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