حالة وفاة و10 إصابات جديدة بكورونا في إيران

أعلن كيانوش جهان بور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عبر التلفزيون الرسمي، السبت، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ووفاة أحد المصابين.

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وبالإعلان عن حالات الإصابة الجديدة في إيران يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 28، كما ارتفع عدد الوفيات بسببه إلى 5.

وذكر التلفزيون الإيراني، السبت، أن مرتضى رحمان زادة، رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، نُقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس "كورونا"، الجمعة.

كما أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن قلقه الشديد إزاء الزيادة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في إيران.