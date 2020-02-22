الصحة العالمية: تزايد إصابات "كورونا" في إيران مقلق للغاية

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العين الإخباريةالسبت 2020/2/22 12:44 م بتوقيت أبوظبي
إجمالي عدد الإصابات بـ"كورونا" خارج الصين بلغ 1200 في 26 دولة
أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن قلقه الشديد إزاء الزيادة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في إيران، حيث تم تأكيد 18 حالة و4 وفيات في اليومين الماضيين فقط.
وقال، في مؤتمر صحفي، إن "نافذة الفرصة" لاحتواء المرض لا تزال موجودة، ولكنّ ثمة تخوفات من ضيق "النافذة".
وأضاف: "لهذا السبب دعونا المجتمع الدولي إلى التحرك، وطالبنا بتحرك سريع بما فيه من ناحية مالية، وهذا ما لا نراه".
وتابع: "الصين بدأت الأسبوع الماضي في الإبلاغ عن الحالات المشخصة سريريا، بالإضافة إلى الحالات المؤكدة مخبريا. لقد عادوا الآن إلى الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها والمختبرة فقط. وهذا ربما يشير إلى أن النظام الصحي في ووهان قد استعاد القدرة على اختبار جميع الحالات المشتبه بها".
وقال إن البعثة المشتركة التي تقودها المنظمة ستتوجه إلى ووهان لمواصلة عملها في مركز تفشي المرض.
وكشف عن تعيين 6 مبعوثين خاصين لـ"كورونا"، لتقديم النصيحة الاستراتيجية في أنحاء مختلفة من العالم، ومن بين هؤلاء الستة الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة في مصر، والدكتور ديفيد نابارو، المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن خطة التنمية المستدامة وتغير المناخ لعام 2030.
وذكرت سيلفي برايند، مديرة الاستعداد العالمي لمواجهة الأخطار المعدية في المنظمة، أن الوضع في تطور مستمر.
وقالت: "الحالات لا تتزايد وحسب، بل نرى أيضا أنماطا مختلفة من الانتقال في مناطق مختلفة".
وأعلنت منظمة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بـ"كورونا" خارج الصين بلغ 1200 في 26 دولة منها 8 وفيات.
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