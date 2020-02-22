رئيسة سويسرا تدعو من يطابقونها سنًّا للاحتفال معها بالعيد الـ60

أعلنت الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا أنها ستحتفل بعيد ميلادها المقبل برفقة سويسريين سيبلغون سن الستين مثلها في 14 مايو (أيار) 2020. وقد وجهت الدعوة عبر تغريدة اكتفت فيها بالقول: «يسعدني أن تتسجلوا لحضور حفلة عيد ميلادي». وطُلب من السويسريين المعنيين والراغبين ملء استمارة وإرفاقها بصورة عن بطاقة الهوية أو جواز السفر.

وأوضحت السلطات الفدرالية أمس (الخميس) أن حفلة عيد الميلاد ستقام قرب برن عاصمة البلاد وان عدد المشاركين سيكون محدوداً، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد مكتب الاحصاءات الفدرالي أن 8492 شخصا ولدوا في سويسرا في مايو 1960 ما يعني أن متوسط عدد الأشخاص الذين ولدوا في 14 منه في تلك السنة يفترض أن يكون 290.

وباشرت الاشتراكية سوماروغا ولايتها الثانية مظهرةً حرصاً على التقرب من المواطنين من خلال تقديمها التهاني بحلول السنة الجديدة من مخبز في الحي الذي تقطنه. وهي تتولى منذ يناير (كانون الثاني) الرئاسة السنوية للكونفدرالية السويسرية، وهو منصب رمزي يتولاه أعضاء الحكومة السبعة مداورة.

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