الصين تبدأ في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من انتشار كورونا

السبت 22 فبراير 2020

في ظل الانتشار المتزايد لفيروس كورونا الجديد، بدأت الصين في الاعتماد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة؛ للحد من انتشار الفيروس في البلاد.



واستعانت الصين بقاعدة البيانات الضخمة التي تحتفظ بها، مع خبرتها الواسعة في تصميم أدوات الرقابة الجماعية. فكيف ساعدت البيانات الضخمة الصين على مراقبة انتشار فيروس كورونا المستجد؟

وجمعت الحكومة الصينية مجموعة كبيرة من البيانات حول مواطنيها في جميع أنحاء البلاد، حيث تستخدمها في بناء أدوات تُمكنها بسهولة من تعقب الأشخاص الذين سافروا في الفترة الأخيرة إلى مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس. وفقا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

ولهذا السبب يمكن لأي شخص يحتاج إلى إثبات أنه لم يكن بالقرب من مركز الفيروس في مدينة ووهان، التابعة لمقاطعة هوبي، أن يطلب الآن بيانات موقعه من شركة الاتصالات الخاصة به من خلال إرسال رسالة نصية إلى أي من شركات الاتصالات الثلاث المملوكة للدولة في الصين.

وسيتلقى رسالة من شركة الاتصالات تعرض قائمة بالمدن والمقاطعات التي زارها خلال 14 يوما الماضية. وبالتالي يمكن للمواطن تقديم هذه البيانات لأي جهة تثبت أنه لا يُشكل تهديدا أو مشتبها بإصابته بفيروس كورونا الجديد.

Advertisements

الصين تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف إصابات كورونا

وفي الوقت نفسه، تسابقت شركات التكنولوجيا الصينية لتطوير مجموعة من الخدمات التقنية للمساعدة في جهود مكافحة الأوبئة مثل: استخدام طائرات بدون طيار لإرسال الإمدادات الطبية، ورسم خرائط لانتشار الفيروس من مدينة ووهان.

كما ظهرت الروبوتات في الساحات العامة لتذكير السائرين الذين لا يرتدون أقنعة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة تستخدم الذكاء الاصطناعي وكاميرات تعمل بالأشعة التي تحت الحمراء للكشف عن الحمى.

وقامت شركة (بايدو) الصينية بتطوير جهاز كشف يُحمل باليد يستخدم تقنية الأشعة التي تحت الحمراء والتعرف على الوجه؛ ليعتمد عليه في محطات السكك الحديدية والمترو.

يقوم الجهاز بتصوير وجه المسافر، وإذا اكتشف أن درجة حرارة جسمه 37.3 (99 فهرنهايت) أو أعلى، فإن النظام يطلق إنذارا، مما يؤدي إلى إجراء فحص ثانوي بواسطة موظفي المحطة، ويستطيع الجهاز فحص أكثر من 200 شخص في الدقيقة، بشكل أسرع بكثير من الماسحات الضوئية الحرارية المستخدمة في المطارات.