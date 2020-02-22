الصين تسجل انخفاضا في عدد إصابات "كورونا"

وصلت حالات الوفاة جراء فيروس "كورونا" في الصين إلى 109، السبت، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2.345 ضحية.

وأعلنت لجنة الصحة الصينية تسجيل 397 إصابة جديدة بالفيروس في جميع أرجاء البلاد، أي أقل من الحالات الـ900 التي تم الإبلاغ عنها رسميا، الجمعة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى نحو 76 ألف حالة.

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ويأتي الانخفاض في الإصابات الجديدة مع صدور أوامر إلى المسؤولين في مقاطعة هوبي بمراجعة الأرقام لإزالة "الشك" حول البيانات.

وتمت مراجعة عدد الإصابات الجديدة على مستوى البلاد لتصل إلى 820 حالة، مقارنة بـ394 حالة جرى الإبلاغ عنها سابقا، كما أنها عدلت إجمالي الإصابات المؤكدة لترفعها بأكثر من 400 حالة، وليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 75.891.

وقرار تعديل السلطات للبيانات المتعلقة بمقاطعة هوبي، مركز انتشار الوباء، هو الأحدث في سلسلة من التغييرات لطريقة إحصاء الإصابات، ما عقّد جهود تتبع انتشار المرض.

والأسبوع الماضي، أضاف مسؤولو الصحة في هوبي إلى قائمة المصابين أشخاصا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس عن طريق تصوير الأشعة للرئة دون فحوص مخبرية لكن الخميس، تراجع مسؤولو هوبي عن هذا القرار وألغوا 279 حالة، ليعودوا ويضيفوها مجددا، الجمعة، إلى قائمة الإصابات.