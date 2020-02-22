موسكو تلجأ للتكنولوجيا لضبط المخالفين للحجر الصحي

بدأت العاصمة الروسية موسكو في استخدام تكنولوجيا التعرف على الأشخاص من خلال وجوههم، لضمان عدم مخالفة أشخاص أوامر صدرت لهم بعدم مغادرة منازلهم أو فنادقهم بموجب إجراءات الحجر الصحي للوقاية من فيروس "كورونا".

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وقال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، إن أوامر صدرت لنحو 2500 شخص وصلوا إلى المدينة قادمين من الصين بالذهاب إلى الحجر الصحي.



وأضاف أن السلطات بدأت تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجه في المدينة لضبط المخالفين منهم، وكتب على موقعه الإلكتروني: "تجري مراقبة الالتزام بهذا النظام بشكل مستمر بما في ذلك بمساعدة أنظمة التعرف على الوجه وإجراءات فنية أخرى".



ومنعت روسيا بشكل مؤقت الصينيين من دخول البلاد للحد من انتشار الفيروس، ولكنها رحبت بالروس العائدين شريطة أن يبقوا أسبوعين في منازلهم حتى وإن لم يظهر عليهم أي أعراض.