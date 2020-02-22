رئيس الصين يشيد بـ"أقوى سلاح" من بيل جيتس ضد "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الملياردير الأمريكي مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وزوجته ميلندا، لدعم مؤسستهما للصين بعد تفشي فيروس "كورونا".

وفي خطاب نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عبر شي عن شكره للمؤسسة على "دعمها السخي" المقدم في ظرف حرج، مثمنا جهودها المبكرة على مستوى العالم في مكافحة الفيروس.

وقال الرئيس الصيني إنه ممتن لخطاب من جيتس أعرب فيه عن دعمه للشعب الصيني.

وقال شي إن "الوحدة والتعاون هما أقوى سلاح في المعركة ضد الفيروس"، مشيرا إلى دعمه لتنسيق مؤسسة "جيتس فونداشن" مع الوكالات الصينية على الأرض.

ورفعت المؤسسة، في وقت سابق، التزامها بتقديم ما يصل إلى 100 مليون دولار لدعم الاستجابة العالمية لتفشي الفيروس، وقالت إن جزءا من هذا التبرع سيستخدم لتسريع اكتشاف وعزل وعلاج الفيروس في الصين والدول الأخرى التي لديها حالات مؤكدة.