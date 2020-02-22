السلطات الصينية توضّح تفاصيل لقاح لفيروس "كورونا" سيجرب بعد شهرين على الإنسان

بعد أن قتل الفيروس أكثر من ألفي شخص في الصين، أعلنت السلطات هناك، أن لقاحاً سيجرب بعد شهرين على الإنسان.وأشار نائب وزير العلوم والتكنولوجيا شو نانبينغ، خلال مؤتمر صحافي، أن اللقاح سوف يخضع للتجارب السريرية في أواخر أبريل.

يأتي ذلك مع إعلان مراكز وجامعات في بريطانيا واليابان أيضاً، عن إجراء تجارب على لقاح ربما يقضي على الفيروس المستجد.

وقتل فيروس كورونا حتى الآن، 2233 شخصاً في الصين وحدها، في آخر إحصاء أعلن عنه اليوم الجمعة، وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي أن الباحثين يعملون لإيجاد لقاح يعالج فيروس كورونا، مضيفة أنها تقوم ببحوث معمقة لتحديد سبب هذا المرض.

يشار إلى أن العلماء رجحوا أن يكون الفيروس ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني.

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