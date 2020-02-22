شكرا لقرائتكم خبر عن س وج: ما هى بكتيريا الأمعاء وكيف ترتبط بالأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من أنواع البكتيريا التي تؤثر على الجسم، منها النوع الجيد والمفيد من البكتيريا والتي يلزم تواجدها لتأثيرها الإيجابى على الصحة العامة.

ووفقا لتقرير الموقع الطبي " webmd" الجسم مليء بتريليونات من البكتيريا، ومقترنة بالكائنات الدقيقة الأخرى مثل الفيروسات والفطريات ، فهي تصنع ما يعرف باسم الميكروبات، أو الميكروبيوم.

س : ما هي البكتيريا الجيدة التي توجد بالجسم؟

ج: مزيج البكتيريا في جسمك فريد لك، فيتم تحديده جزئيًا بواسطة الكائنات الدقيقة الخاصة بوالدتك وجزءًا من نظامك الغذائي ونمط حياتك، وما بين 300 إلى 500 نوع مختلف يحتوي على ما يقرب من 2 مليون بكتيريا تعيش في أمعائك، يقيمون داخل الجهاز الهضمي بأكمله ، ولكن معظمهم يعيشون في الأمعاء والقولون.

البكتيريا الجيدة تساعد في معالجة الطعام وتؤثر على كل شيء بداية من عملية التمثيل الغذائي إلى الحالة المزاجية وحتى نظام المناعة لديك، وقد تكون مرتبطة بمخاطر الإصابة بالسكري والسمنة والاكتئاب وسرطان القولون.

س: كيف ترتبط بكتيريا الأمعاء بالأمراض؟

ج: تشير الأبحاث إلى أن بكتيريا الأمعاء لدى الأشخاص الأصحاء تختلف عن تلك التي توجد بها أمراض معينة، وقد يكون لدى الأشخاص المرضى نوع قليل جدًا أو كثير جدًا من البكتيريا، أو قد تفتقر إلى مجموعة واسعة من البكتيريا، وهنام بعض الأنواع قد تحمي من الأمراض، في حين أن البعض الآخر قد يزيد من خطر.





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س : كيف ترتبط بكتيريا الأمعاء بالسمنة والسكري من النوع 2 وأمراض القلب؟

ج : تحدد بكتيريا الأمعاء أشياء مثل عدد السعرات الحرارية التي تحصل عليها من الطعام وأنواع المواد الغذائية التي تستخلصها منه، والكثير من بكتيريا الأمعاء يمكن أن تجعلك تحوّل الألياف إلى أحماض دهنية، وقد يتسبب ذلك في حدوث رواسب للدهون في الكبد، مما قد يؤدي إلى شيء يسمى متلازمة التمثيل الغذائي، وهي حالة تؤدي غالبًا إلى مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسمنة.





س : كيف ترتبط بكتيريا الأمعاء بأمراض التهاب الأمعاء؟

ج : الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية قد يكون لديهم مستويات أقل من بعض بكتيريا الأمعاء المضادة للالتهابات، ويعتقد الأطباء أن بعض البكتيريا قد تجعل جسمك يهاجم الأمعاء ويمهد الطريق لهذه الأمراض.

س : كيف ترتبط بكتيريا الأمعاء بسرطان القولون؟

ج: تشير الدراسات إلى أن المصابين بسرطان القولون لديهم ميكروبات حية مختلفة، بما في ذلك مستويات أعلى من البكتيريا المسببة للأمراض، مقارنة بالأشخاص الأصحاء.