بريطانيا تستقبل العائدين من "السفينة الموبوءة" بكورونا

تشهد بريطانيا، السبت، عودة 35 من مواطنيها بعد أن ظلوا أكثر من أسبوعين عالقين في سفينة رحلات فُرض عليه حجر صحي في ميناء ياباني بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وكانت السفينة الموبوءة "دايموند برنسيس" تقل 3700 راكب من بينهم 78 بريطانيا عندما فُرض عليه حجر صحي في يوكوهاما في 5 فبراير/شباط، بعد أن ثبت إصابة رجل نزل في هونج كونج.

وأصيب أكثر من 620 راكبا على ظهر السفينة بالفيروس، وهو أكبر عدد يصاب بالفيروس خارج البر الرئيسي للصين.

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وتم إجلاء بعض الركاب البريطانيين بالفعل، خلال الأسبوع الماضي، على متن طائرات إلى هونج كونج، وجرى علاج آخرين في مرافق صحية باليابان.

وأصيب ما لا يقل عن 4 بريطانيين بالفيروس على ظهر السفينة ولكن الاختبارات أظهرت عدم إصابة الأشخاص الذين يصلون السبت، بالفيروس.

وستهبط الطائرة التي تقل هؤلاء الركاب في مطار تابع لوزارة الدفاع في جنوب غرب بريطانيا، وسيجري نقلهم مباشرة إلى مرافق خاضعة للحجر الصحي.

وبحلول الجمعة، أجريت اختبارات لنحو 5549 شخصا في المجمل في بريطانيا، لمعرفة ما إذا كانوا مصابين وثبت إصابة 9 منهم.

