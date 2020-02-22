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وكالاتالسبت 2020/2/22 10:08 ص بتوقيت أبوظبي
الفيروس يشهد انتشارا داخل وخارج الصين
أعلن التلفزيون الإيراني إصابة مسؤول بفيروس "كورونا" الجديد، دون الإفصاح عن اسم أو منصب ذلك المسؤول.
كان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور قال على موقع "تويتر"، الجمعة، إن إيران أكدت وجود 13 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات الجديدة المصابة بـ"كورونا".
وأضاف أن الحالات الجديدة تشمل 7 تم تشخيص إصابتهم بالمرض في قم و4 في طهران و2 في جيلان، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في إيران إلى 18 بينهم 4 وفيات.
وتابع: "ووفقا للتقارير، بدأ انتشار الفيروس في قم، ووصل إلى طهران وبابل وآراك ورشت".
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يصل للسلطة في إيران.. إصابة مسؤول بالفيروس وارتفاع الحالات لـ18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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