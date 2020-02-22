شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق عن مرض سرطان البروستاتا.. أبرزها اكتشافه بتحليل دم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السرطان يحتاج للعناية ومتابعة طرق العلاج ومراحله، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أغرب الحقائق حول سرطان البروستاتا، وذلك وفقا لموقع "the healthy".

قدم التقرير، أغرب الحقائق عن سرطان البروستاتا قد لا يعلمها الكثيرون، ومنها:

-يعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال وذلك وفقا لجمعية السرطان الأمريكية.

-عند الشك في الإصابة بسرطان البروستاتة يطلب الطبيب اختبار PSA ، وهو اختبار دم يمكن أن يكتشف سرطان البروستاتا المبكر.

-بعد التشخيص بالإصابة بسرطان البروستات يجب إجراء عمليات جراحية لإزالة الورم، أو وضع المريض للعلاجات الأخرى التي يمكن أن يكون لها آثار جانبية وتؤدي إلى مشاكل أخرى.

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-العمر هو أكبر عامل خطر، فكلما تقدم الرجل في العمر يزداد فرص تعرضه لمشاكل عديدة في البروستاتا، وأيضا أعراض سرطان البروستاتا شبيهة بتضخمها، ويجب التعرف علي علاماتها ولا تتجاهلها.

- في حالة تم اكتشافه مبكرًا ، فإن سرطان البروستاتا قابل للشفاء وللعلاج، ونجد أن معظم الرجال الذين تم تشخيصهم به لم يموتوا منه .

- تشمل معظم علاجات سرطان البروستاتا الجراحة باستخدام المساعدة الآلية وإشعاع واستخدام الروبوتات لإزالة البروستاتا، وهذا النوع من الجراحة دقيق للغاية ويوفر للجراح القدرة على تصور مجال العملية، ففي المراحل الأولى من المرض يكون لديك فرصة ممتازة للشفاء؟

-يعد سرطان البروستاتا هو أحد السرطانات الوحيدة التي يمكن اكتشافها من تحليل الدم psa.

-كما أن العلاج ليس من الضروري أن يكلف الرجل حياته الجنسية أو قدرته على إنجاب الأطفال.