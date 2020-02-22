شبح كورونا يدفع وزيرة لدخول الحجر الصحي 14 يوما

قررت وزيرة الصحة الأوكرانية زوريانا سكاليتسكا الانضمام إلى حجر صحي فُرِض على مواطنين تمَّ إجلاؤهم من الصين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).



وجاء قرار الوزيرة بعدما أسفر وصول العائدين من الصين إلى أوكرانيا عن حالة من الهلع وأعمال العنف في البلدة التي يُفتَرض أن تستضيفهم.

واشتبك مئات من سكان "نوفي سانجاري"، الخميس، مع قوات حفظ النظام، احتجاجاً على وصول 45 أوكرانياً و27 أجنبياً من أمريكا اللاتينية إلى مركز في هذه المدينة الواقعة بوسط أوكرانيا.

وكتبت وزيرة الصحة عبر حسابها على "فيسبوك": "اتخذت قرار الانضمام إلى هؤلاء الناس الخاضعين للمراقبة، سأمضي الأيام الـ14 المقبلة معهم في المبنى نفسه وفي الظروف نفسها".

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وأضافت: "آمل أن يُهدّئ وجودي من نفوس سكان نوفي سانجاري وبقية البلاد"، مشيرة إلى أنّها صُدِمت "بالهلع والرفض والسلبية والاعتداءات"، حيال الذين تمَّ إجلاؤهم ويخضعون للحجر لـ14 يوماً في نوفي سانجاري.

وشددت الوزيرة الأوكرانية على أن "هؤلاء هم مواطنونا، نعيش في البلد نفسه علينا الاهتمام بصحتنا".

وفي مسعى لتهدئة التوتر، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أن كل الإجراءات الوقائية اتخذت وسيكون الأشخاص الذين تم إجلاؤهم "معزولين تماماً" عن السكان.

وذكرت وزارة الصحة أنه لم يسمح لأي شخص تبدو عليه أعراض المرض بالصعود إلى الطائرة، مشيراً إلى 4 ركاب هم 3 أوكرانيين وكازاخستانية مصابين بحمى منعوا من استقلال الطائرة.

واستقل هؤلاء الطائرة في ووهان بؤرة وباء كورونا، وتوقفت الطائرة في كييف لفترة قصيرة قبل أن تتوجه إلى خاركيف أكبر مدينة قريبة من نوفي سانجاري.