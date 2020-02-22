شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول البيض المسلوق على صحة جسمك وطفلك وبشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البيض من الأطعمة الخارقة كما يلقبها الكثيرون وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالنشاط والطاقة ، وتحميه من الإصابة بالأمراض والفيروسات، ويقدم البيض بطرق مختلفة، وحسب ما ذكره موقع today فإن هناك فوائد عديدة لتناول البيض وخصوصا البيض المسلوق، وهى: فوائد تناول البيض المسلوق1:يحتوى البيض المسلوق على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض والفيروسات والعدوى، لذلك ينصح بتناوله دائما للحفاظ على صحة الجسم. فوائد تناول البيض المسلوق1:يحتوى البيض المسلوق على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض والفيروسات والعدوى، لذلك ينصح بتناوله دائما للحفاظ على صحة الجسم.

2:يحتوى على نسبة كبيرة من العناصر التي تعمل على تحسين صحة الجلد وحمايته من الجفاف والالتهابات.

3:يحتوى البيض على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وفيتامين ب والبيوتين وبعض العناصر الأخرى التي تعمل على تحسين الرؤية والنظر وحمايه العين من الامراض التي تتعرض لها.

4:يحتوى البيض على نسبة عالية من حمض الفوليك وبعض الخصائص الأخرى التي تحافظ على صحة المرأة الحامل وتحمي الجنين من التشوهات والعيوب الخلقية.

5:يحافظ على صحة العضلات والمفاصل ويحميها من الهشاشة والكسور، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى الهامة لصحة العظام.

6:الحفاظ على صحة الكبد وحمايته من الالتهابات، كما انه يعمل على تنشيط الكبد.

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7:تحسين القدرات العقلية عند الطفل وتعزيز صحة الجهاز العصبى وتساعد على تنشيط الذاكرة والوقاية من أمراض الخرف والزهايمر.

8:يحتوى البيض على نسبة عالية من فيتامين ب وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تعديل المزاج العام والتخلص من الاكتئاب والقلق المستمر.

فوائد البيض المسلوق على صحة الطفل1:ينصح دائما بإعطاء الأطفال البيض المسلوق نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات تعمل على نموه بشكل صحى.

2: تقوى عضلات ومفاصل الطفل وتحميه من هشاشة العظام.

3:البيض المسلوق يحافظ على صحة الاسنان واللثة ويحميها من الالتهابات والتسوس

4:يحتوى البيض المسلوق على نسبة كبيرة من الفيتامينات التي تعالج فقر الدم عند الأطفال.

5:يحافظ على صحة الجهاز الهضمى عند الطفل ويحميه من الالتهابات والنزلات المعوية.

فوائد تناول البيض المسلوق على صحة البشرة والشعر1: يحتوى البيض على كمية عالية من الفيتامينات التي تساعد على تعزيز صحة ونضارة البشرة.

2: يعمل على زيادة كثافة الشعر وعلاج التساقط والتلف.

3: نظرا لاحتوائه على فيتامينات وعناصر غذائية فهو يعمل على تأخير عملية الشيخوخة والوقاية من التجاعيد.