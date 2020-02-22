خادمة أجنبية تعذب طفلة بطريقة وحشية لأنها "عربية"

انتشر مقطع فيديو، لخادمة أجنبية لحظة قيامها بتعذيب طفلة صغيرة بطريقة وحشية، وتقوم بمعاقبتها بشد عشرها وسحلها.وظهرت الخادمة في المقطع الذي وثقته بنفسها، ويبدو أنه تم تسريبه وهي تضرب الطفلة ضربًا مبرحًا، وتقول لها :"أنتم عرب تستاهلون.ولم يتبين من الفيديو البلد التي شهدت الواقعة؛ ولا جنسية الخادمة التي كانت تتحدث العربية بشكل ضعيف.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة التحقيق واكتشاف البلد التي شهدت هذه الواقعة المآساوية، بينما زعم البعض أن الواقعة في المملكة العربية السعودية، فيما توقع آخرون أنها قد تكون في الكويت، أو بلد خليجي نظرًا لملامح الطفلة
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