مربية تقتل طفلة 3 أعوام بـ 10 طعنات لكسرها جهاز "دي في دي"

قتلت جليسة أطفال في كازاخستان، طفلة، بسبب إسقاطها جهاز "دي في دي" على الأرض، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.وجاء في الصحيفة، أن والدي الطفلة "ذلاتا"، 3 أعوام، تركاها لدى جليسة الأطفال "كاذانتسيفا" (34 عاما)، لبضع ساعات، حتى يعودا للمنزل بقرية فيسوفايا في كازاخستان.وبعد خروج الوالدين من المنزل، تركت الجليسة الطفلة تلعب وحدها في الغرفة وذهبت إلى المطبخ لشرب الفودكا مع صديقها (43 عاما) حتى فقدا الوعي وناما، ولم يستيقظا إلا عندما سمعا صوتا يصدر من غرفة الطفلة، فذهبت "كاذانتسيفا" لتفقد الموقف فوجدت أن جهاز الـ "دي في دي" قد سقط على الأرض وبجواره الطفلة تبكي، حينها توجهت "كاذانتسيفا" إلى المطبخ وأحضرت سكينا، لتقوم بطعن الطفلة 10 طعنات حتى الموت.

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