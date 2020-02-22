حزب "المرأة القوية" يدخل المنافسة السياسية في روسيا خريف العام الجاري

موسكو - لايف ستايل
تعتزم المغنية الروسية الشهيرة فاليريا تسجيل حزب "المرأة القوية"، في خريف العام الجاري، والترشح لانتخابات مجلس الدوما في المستقبل.
وقال زوج فاليريا ومدير أعمالها جوزيف بريغوجين لـ "نوفوستي" إنها تعتزم إطلاق الحزب بعد اعتماد الدستور (بعد التصويت على التعديلات على القانون الأساسي) والاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.
وأضاف: "ستطلق (فاليريا) أغنية تحمل اسم الحزب (المرأة القوية)، الذي سيشارك في الحياة السياسية لحماية حقوق المرأة. في المستقبل، ربما سوف يرشح الحزب نفسه لمجلس الدوما".
ووفقا لبريغوجين، فإن قيادة الحزب ستكون مشتركة ولن يكون هناك رئيس متفرد.
وفي مارس، سيتم طرح الإصدار الأول من برنامجها على قناة يوتيوب، وسيتم تسمية البرنامج "لماذا أنا؟" وقال زوج المطربة إن فاليريا "ستتحدث مع النساء ضحايا العنف المنزلي".
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