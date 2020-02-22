6 وصفات طبيعية لتبييض الأسنان فى المنزل

تبييض الأسنان من الأمور التى تشغل بال الكثيرين حول العالم، ففى عام 2015، أنفق الأمريكيون أكثر من 11 مليار دولار على عمليات تبييض الأسنان، بما فى ذلك أكثر من 1.4 مليار دولار على منتجات تبييض منزلية، ورغم تعدد هذه المنتجات إلا أنها جميعا تستخدم مواد كيميائية، الأمر الذى يثير قلق البعض، ومع اتجاه العالم كله لاستخدام المواد الطبيعية، يبحث الكثيرون عن وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بفاعلية.

وصفات طبيعية لتبييض الأسنان

تعتمد غالبية الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان على عناصر حمضية تساعد فى إزالة التصبغات من على الأسنان، ففى البداية عليك أن تعلم الأسباب التى تؤدى إلى اصفرار الأسنان وفقدانها لبريقها المشرق، والتى غالبا ما تكون بسبب الطعام الذى يلطخ الطبقة الخارجية للأسنان، التى تتحول إلى اللون الأصفر مع زيادة الطبقات المتراكمة.

تبييض الأسنان ببيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز

صودا الخبز والهيدروجين بيروكسيد هى من بين أقدم وصفات تبييض الأسنان فى المنزل. ولعملها قومى بخلط صودا الخبز وأكسيد الهيدروجين فى عجينة واستخدميها بدلاً من معجون الأسنان التقليدي، ما عليك سوى إضافة بضع قطرات من بيروكسيد الهيدروجين بنسبة 3 فى المائة إلى صودا الخبز العادية ومزجها حتى تشكل عجينة، ثم ضعها على فرشاة الأسنان كالمعتاد.

ولكن لا تكرري استخدامها أكثر من مرة فى الأسبوع لأنها قد تضر بمينا الأسنان.

تبييض الأسنان بعجينة الفراولة

تحتوى الفراولة على حمض الماليك وهو حل رائع للتخلص من تراكمات القهوة والشاى من على الأسنان. يمكنك مزج حبة أو اثنين من الفراولة المهروسة، ويُضاف حوالى ملعقة صغيرة من صودا الخبز ثم تفركى أسنانك بهذا المزيج لمدة خمس إلى سبع دقائق، أخرج بذور الفراولة التى لا تزال قائمة بين الأسنان بالمياه.

قشر الموز لتبييض الأسنان

يستخدم قشر الموز فى الكثير من وصفات التجميل، ويمكنك أيضًا استخدام الجزء الداخلى من قشر الموز، وهو غنى بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والمعادن الأخرى، لتبييض الأسنان.

وصفة تبييض الأسنان بخل التفاح

خل التفاح يساعد أى معجون أسنان ويحفز قوته فى تبييض الأسنان وإزالة البقع، ومن الممكن تخفيفه بنسبة ثلاثة من الماء إلى واحد من خل التفاح، ثم مزجه مع معجون الأسنان واستخدامه كالمعتاد.

تبييض الأسنان بزيت جوز الهند

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يحتوى زيت جوز الهند على أحماض دهنية موزعة على الأسنان لتبييض الأسنان عند تنظيفها بالفرشاة والشطف.



وصفة تبييض الأسنان بالفحم

الفحم يستخدم فى إزالة السموم، حيث يمكن خلط الفحم مع كمية صغيرة من الماء، وقومى بتطبيقه بلطف على جميع أسطح الأسنان. اتركى الفحم المنشط فى مكانه لمدة دقيقتين، ثم اشطفيه بالماء حتى يختفى الفحم تماما.

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