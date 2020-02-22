شركة صينية تبني نفقاً لتعقيم موظفيها من فيروس كورونا

يخضع العمال في مجمع صناعي بمدينة تشونغتشينغ الصينية للرش بالمطهرات عند وصولهم للعمل في محاولة لمحاربة فيروس كورونا.

وقامت شركة مقرها في المجمع، ببناء نفق مزود بأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء، لرش العمال بالمطهرات أثناء سيرهم في طريقهم إلى وظائفهم.

وتعود الشركات في الصين ببطء إلى العمل هذا الأسبوع، بعد أن أجبر انتشار فيروس كورونا تمديد عطلة السنة القمرية الجديدة. وأبلغت الصين يوم الجمعة عن 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكدت وفاة 121 شخصاً آخرين بسبب الفيروس القاتل.

وقالت هيئة الصحة الصينية إن ما مجموعه 63851 شخصاً أصيبوا بالفيروس، وهناك 55748 شخصاً يخضعون حالياً للعلاج، بينما توفي 1380 مريض.

وكانت مقاطعة هوبي، التي تقع في مركز تفشي المرض، قد أبلغت في وقت سابق عن 4823 حالة جديدة مع 116 حالة وفاة.

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واضطرت الصين إلى بناء بنية تحتية جديدة بسرعة للتعامل مع فيروس كورونا، بعد أن غمرت الحالات المصابة الشبكة الصحية الحالية.

وشيدت مدينة ووهان مستشفى مخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا مكون من 1000 سرير من الصفر في غضون 10 أيام فقط، قبل تحويل ما يقرب من عشرات القاعات الرياضية ومراكز المعارض الأخرى إلى أجنحة طبية بين عشية وضحاها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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