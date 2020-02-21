القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت صور خلو مراكز اقتراع من وجود ناخبين في أنحاء متفرقة من إيران مع بدء ساعات التصويت في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ11، والتي يصفها معارضون بـ"المسرحية الهزلية".

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مراكز اقتراع خاوية وصناديق فارغة وإيرانيون مقاطعون اللجان.. هنا انتخابات إيران، حضرت الصناديق وغاب الناخبون مع بدء ساعات التصويت في الانتخابات البرلمانية بدورتها الـ11 التي وصفها معارضون بالمسرحية بعد استبعاد آلاف المرشحين من التنافس.

الإيرانيون يقاطعون ‏مسرحية الانتخابات.. مراكز خاوية وصناديق فارغة

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بدأ التصويت صباح اليوم ويستمر لمدة عشر ساعات، ويحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعدا.

وكان المرشد العام الإيراني علي خامنئي أول من أدلى بصوته في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد في الوقت الذي تواجه فيه إيران عزلة متنامية على الساحة العالمية وحالة من السخط في الداخل بسبب التدهور الاقتصادي.

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وتداول ناشطون إيرانيون عبر الإنترنت صورا تكشف عزوف الناس عن الذهاب للتصويت، لا سيما داخل مدينة قاسم آباد الواقعة بمحافظة خراسان رضوى (شمال شرق) التي كان من المعتاد اكتظاظها بالمارة سابقا.