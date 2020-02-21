الكشف عن شرط جديد لتشافي في مفاوضات تدريب برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية عن مطالب تشافي هيرنانديز، نجم نادي برشلونة الإسباني، لتولي قيادة الفريق عندما ترشح لخلافة المدرب السابق أرنستو فالفيردي.

وكان برشلونة قد حاول التعاقد مع تشافي عقب إقالة إرنستو فالفيردي في يناير/كانون الثاني الماضي، ولكن فشلت المفاوضات وتم تعيين كيكي سيتين مديرا فنيا لـ"البلوجرانا".

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية كشفت عن بعض الشروط التي طلبها تشافي للموافقة على تدريب برشلونة ورفضها جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وأكدت التقارير أن تشافي اشترط تدريب الفريق بداية من شهر يونيو/حزيران 2020، مفضلا تولي المسؤولية بداية من الموسم المقبل لخوض المرحلة الإعدادية مع اللاعبين.

كما طلب تشافي الاستعانة بخدمات كارلوس بويول قائد برشلونة السابق وأحد أفراد الجيل الذهبي رفقة تشافي.

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ورغب تشافي في ضم شقيقه أوسكار للجهاز المعاون، إضافة لضم جوردي كرويف نجل الهولندي الراحل يوهان كرويف أسطورة برشلونة السابق.





إيريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة قدم طلبات تشافي لجوسيب بارتوميو رئيس النادي، ولكنه أبلغه برفض البارسا، متعللا برغبة النادي في التعاقد مع مدير فني في الوقت الحالي وعدم الانتظار للصيف.

رفض مطالب تشافي جعل برشلونة يعلن التعاقد مع سيتين في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي في عقد يمتد حتى نهاية موسم 2022، وخاض المدرب المخضرم مع الفريق 8 لقاءات فاز في 6 وتعرض لهزيمتين حتى الآن.